Найден мертвым в отеле 31-летний футболист итальянской сборной

Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори скончался в возрасте 31 года, сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист был найден мертвым в номере отеля. Причина смерти не называется, пишет Газета.Ru.
4 марта "Фиорентина" должна была встретится с "Удинезе" в рамках 27-го тура чемпионата Италии.
За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и отметился одним голом.
Астори за свою карьеру кроме "Фиорентины" выступал за "Рому", "Кальяри", "Кремонезе " и "Пиццигеттоне". В составе сборной Италии он занял третье место на Кубке Конфедераций-2013, пишет ria.ru.
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