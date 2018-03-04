Найден мертвым в отеле 31-летний футболист итальянской сборной

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4 марта "Фиорентина" должна была встретится с "Удинезе" в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и отметился одним голом.

Астори за свою карьеру кроме "Фиорентины" выступал за "Рому", "Кальяри", "Кремонезе " и "Пиццигеттоне". В составе сборной Италии он занял третье место на Кубке Конфедераций-2013, пишет ria.ru.