Названа первая десятка финалистов "Евровидения-2018"

Исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы вышли в финал международного музыкального конкурса "Евровидение" по итогам первого полуфинала, сообщают "Известия".
1/2 финала конкурса прошел 8 мая на арене Altice в столице Португалии — Лиссабоне. За право выступить в финале "Евровидения" поборолись представители 19 стран. Финалистов определили по итогам голосования жюри и телезрителей стран, которые принимали участие в полуфинале.
Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break во втором полуфинале, который пройдет 10 мая. В этот же день выступят представители 17 стран: Норвегии, Сербии, Нидерландов, Польши, Мальты, Латвии, Швеции, Дании, Молдавии, Грузии, Венгрии, Черногории, Словении, Австралии, Румынии, Сан-Марино и Украины.
Юрий Аксюта отмечает, что российская делегация не ставит себе задачу победить на международном песенном конкурсе. Гораздо важнее, рассказать о русских и о том, "что нас волнует".
Финал "Евровидения" состоится 12 мая.
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