Названо универсальное средство общения для человечества

Универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку.
К такому выводу пришли американские ученые из Гарварда, результаты исследования опубликованы в Current Biology.
В эксперименте приняли участие 750 интернет-пользователей из 60 стран мира.
Им было предложено послушать музыкальные отрывки из разных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур. Затем участники должны были ответить на вопрос, к какому жанру принадлежит композиция, и рассказать о своих эмоциях. Не зная страны происхождения, а также большинства мелодий, участники эксперимента точно определяли их характер и жанр, пишет "Росбалт".
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