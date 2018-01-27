Названо универсальное средство общения для человечества

К такому выводу пришли американские ученые из Гарварда, результаты исследования опубликованы в Current Biology.

В эксперименте приняли участие 750 интернет-пользователей из 60 стран мира.

Им было предложено послушать музыкальные отрывки из разных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур. Затем участники должны были ответить на вопрос, к какому жанру принадлежит композиция, и рассказать о своих эмоциях. Не зная страны происхождения, а также большинства мелодий, участники эксперимента точно определяли их характер и жанр, пишет "Росбалт".