Названо универсальное средство общения для человечества

Вчера, 16:16.
Жизнь

Универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку.

Музыка.
Музыка. Фото: СС0.

К такому выводу пришли американские ученые из Гарварда, результаты исследования опубликованы в Current Biology.

В эксперименте приняли участие 750 интернет-пользователей из 60 стран мира.

Им было предложено послушать музыкальные отрывки из разных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур. Затем участники должны были ответить на вопрос, к какому жанру принадлежит композиция, и рассказать о своих эмоциях. Не зная страны происхождения, а также большинства мелодий, участники эксперимента точно определяли их характер и жанр, пишет "Росбалт".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров