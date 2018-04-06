Проверка слов Собчак о якобы незаконном статусе Крыма займет не меньше года

Реплику телеведущей и бывшего кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о якобы незаконном статусе Крыма, который "с точки зрения международного права" является "украинским", проверят на экстремизм до конца 2018 года, сообщает РБК.
Такой ответ в ведомстве дали на запрос, который сделал депутат Госдумы Валерий Рашкин в Генпрокуратуру.
"С целью осуществления психолого-лингвистических исследований направлены материалы, собранные сотрудниками Центра по противодействию экстремизму", — говорится в тексте ответа.
Проверкой слов Собчак занимается ГБУ "Московский исследовательский центр", экспертиза будет закончена в четвертом квартале 2018 года. Запрос Рашкина в прокуратуру был отправлен осенью 2017 года, заявление о Крыме Ксения Собчак сделала на пресс-конференции 24 октября.
Помимо этого заявления депутат просил проверить еще несколько публично высказанных телеведущей утверждений о Крыме, включая интервью американскому телеканалу CNN 9 ноября 2017 года, в котором Собчак заявила, что "Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились", поскольку нарушила "нормы международного права", пишет polit.ru.
В проверке этого материала ФСБ отказала, объяснив это решение неактивной ссылкой на видеозапись интервью.
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