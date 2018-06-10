США не разрешит другим странам вводить пошлины против американского бизнеса

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что страна не позволит вводить пошлины против американского бизнеса, пишет РИА Новости. Это сообщение появилось после завершения саммита "Большой семерки".
"США не разрешат другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в адрес наших фермеров, рабочих и компаний, в то время как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов. Мы терпели произвол в торговле в течение десятилетий, и это слишком затянулось", — написал Дональд Трамп.
Незадолго до саммита Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады. Это решение вызвало критику в его адрес. В ответ Франция вслед за Германией дала Вашингтону понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7 на фоне разногласий с США.
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