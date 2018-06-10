США не разрешит другим странам вводить пошлины против американского бизнеса

"США не разрешат другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в адрес наших фермеров, рабочих и компаний, в то время как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов. Мы терпели произвол в торговле в течение десятилетий, и это слишком затянулось", — написал Дональд Трамп.