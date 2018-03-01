Не суйся в воду: названа главная опасность купания в море

Ученые доказали, что частое пребывание в открытом море увеличивает риск развития многих заболеваний. Результаты показали, что люди, которые увлекаются купанием в море, в два раза чаще переносят инфекции, пишет Ридус.
Ученые из Эксетерского университета совместно с Центром экологии и гидрологии доказали, что уровень загрязнения морской воды по-прежнему остается высоким из-за отходов промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий.
У любителей купаться в грязном море увеличиваются шансы на развитие ушных инфекций и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Ученые отметили, что "в странах с высоким уровнем дохода, таких, например, как Англия, считается, что плавание в морской воде — это исключительно полезное занятие. Но анализ показал, что любовь к морю может привести к проблемам с ушами и диарее". При этом исследователи не выступают против купания в море, наоборот, плавание на открытом воздухе укрепляет здоровье. Однако важно, чтобы люди знали о потенциальной опасности и принимали взвешенные решения.
"Даже несмотря на повышенный уровень загрязнения, наш иммунитет справляется с опасностью, однако есть и уязвимые люди — старики и дети, которым, возможно, следует сократить время, проводимое в воде", — заключили ученые.
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