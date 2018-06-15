Нефтяник, побегав от медведя по сибирской тайге, сам вышел к людям

В Томской области 35-летний сотрудник индийской компании "Норд Империал", потерявшийся в тайге, сам смог выйти к людям. По лесам он бродил неделю.
Рабочий ушел с территории нефтяного месторождения "Двойное" 6 июня, сообщает ИА FlashSiberia. Нефтяник увидел медведя, побежал от него и заблудился.
Блуждая по лесу, он нашел охотничью избушку, поел там муки, но почему-то решил не оставаться там, ночевал в лесу". Мужчину искали 80 человек, вертолет Ми-8 и беспилотники. Они обследовали 20 квадратных километров тайги, но исчезнувшего нефтяника не обнаружили.
13 июня молодой человек сам вышел к месторождению, пишет ura.ru. С сильным обезвоживанием его госпитализировали. Видимых повреждений у мужчины врачи не обнаружили.
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