Нефтяник, побегав от медведя по сибирской тайге, сам вышел к людям

Рабочий ушел с территории нефтяного месторождения "Двойное" 6 июня, сообщает ИА FlashSiberia. Нефтяник увидел медведя, побежал от него и заблудился.

Блуждая по лесу, он нашел охотничью избушку, поел там муки, но почему-то решил не оставаться там, ночевал в лесу". Мужчину искали 80 человек, вертолет Ми-8 и беспилотники. Они обследовали 20 квадратных километров тайги, но исчезнувшего нефтяника не обнаружили.

13 июня молодой человек сам вышел к месторождению, пишет ura.ru. С сильным обезвоживанием его госпитализировали. Видимых повреждений у мужчины врачи не обнаружили.