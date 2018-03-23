Нетерпеливые девушки-сноубордистки выкладывают фото в купальниках и топах еще до GrelkaFest-2018

Этой весной погода часто балует любительниц пофотографироваться в топе или почти голышом на сноуборде.

Когда на Шерегеше пройдет фестиваль GrelkaFest-2018

GrelkaFest-2018 пройдёт в Шерегеше с 6 по 15 апреля. Самая известная часть фестиваля — карнавальный спуск и спуск в купальниках — состоятся 7 и 17 апреля соответственно.