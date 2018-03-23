Нетерпеливые девушки-сноубордистки выкладывают фото в купальниках и топах еще до GrelkaFest-2018

Полуголые горнолыжницы и сноубордистки в купальниках скоро заполонят снимками Instagram с хештегом #шерегеш. Однако самые нетерпеливые не ждут, когда начнется GrelkaFest-2018, а уже сейчас выкладывают жаркие фото со склонов горы Зеленой.
Этой весной погода часто балует любительниц пофотографироваться в топе или почти голышом на сноуборде.
Спуск в купальниках в тёплую погоду? Фигняяяя... я в метель фотографируюсь, бесстрашная🤦🏻♀️😀 #шерегеш #секторЕ #шерегеш2018 #шерегеш_сектор_е #kemerovocity #kemerovoinsta #фитнескемерово #спорткемерово #тренеркемерово #workout #gym #train #training #photooftheday #health #healthy #instahealth #healthychoices #active #strong #motivation #instagood #determination #lifestyle #diet #getfit #cleaneating #eatclean #exercise #kemgirl #kemgirls #gesh_girl
Расплатилась за это фото - температурой в два дня 😂 но оно того стоило 🏂✌❄📷 @balueva_nuta 💥Хотите получить бесплатный видеокурс ТОП-20 ошибок в сноубординге🏂 от 7-кратного чемпиона России и участника ОИ в Сочи - АЛЕКСЕЯ СОБОЛЕВА, ссылка в шапке профиля ✌🏂 💥Хотите попасть к нам в ленту?👇 ✅ Отправляйте фото/видео в директ. 📝 Описание приветствуется. . . . . #горы#фрирайд#сноуборд#сочи#горкигород#горнаякарусель #розахутор#губаха#шерегеш#архыз#домбай#эльбрус#миасс #snowboard#snowboarding #сноубординг#чегет#краснаяполяна #нечкино#чекерил #цей#солнечнаядолина#кировск#гудаури#сорочаны#ергаки #степаново #банное#shymbulak
‼️ШЕРЕГЕШ‼️ ‼️ЛЕНИНГРАД‼️ . Не успели оклематься от предыдущей поездки, как уже и новая на носу 🏔. . Друзья, готовьтесь к фотоспаму и сторизспаму 😸. . Кстати, мнения разделились - одни считают что Сибирский народ не осилит заполняемость зрителями в 10 000 человек, а другие же напротив, считают, что будет человекодавка и адская нехватка мест ни для людей ни для машин. . Что думаете вы? 👇🏻
@radmila.0rlova едет на Grelka Fest 👍🏻 а ты?🤨 📷: @radmila.0rlova #snowboard #ski #сноуборд #горныелыжи #Сибирь #горы #grelkafest #отдых #каталка #Танай #Шерегеш #шерегеш2018 #горнаясаланга #Югус #ЗолотаяГора #Таёжка #Листвяги #Мрассу #ГораТуманная #Люскус #белокуриха #ягодка1 #ягодка2 #леснаяреспублика #манжерок #горасоколиная #гкКлючи #skitour #skitoursiberia
Когда на Шерегеше пройдет фестиваль GrelkaFest-2018
GrelkaFest-2018 пройдёт в Шерегеше с 6 по 15 апреля. Самая известная часть фестиваля — карнавальный спуск и спуск в купальниках — состоятся 7 и 17 апреля соответственно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.