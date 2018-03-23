Нетерпеливые девушки-сноубордистки выкладывают фото в купальниках и топах еще до GrelkaFest-2018

Сегодня, 19:14.
Туризм

Полуголые горнолыжницы и сноубордистки в купальниках скоро заполонят снимками Instagram с хештегом #шерегеш. Однако самые нетерпеливые не ждут, когда начнется GrelkaFest-2018, а уже сейчас выкладывают жаркие фото со склонов горы Зеленой.

В Шерегеше можно фотографироваться в купальнике не только во время GrelkaFest-2018.
В Шерегеше можно фотографироваться в купальнике не только во время GrelkaFest-2018. Фото: www.instagram.com/tanita_irk.

Этой весной погода часто балует любительниц пофотографироваться в топе или почти голышом на сноуборде.

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Публикация от Наталья (@natalyademina)

💜 #этогешдетка #геш #гештемада #шерегеш2018

Публикация от Anastasiya (@n_bonny23)

Расплатилась за это фото - температурой в два дня 😂 но оно того стоило 🏂✌❄📷 @balueva_nuta 💥Хотите получить бесплатный видеокурс ТОП-20 ошибок в сноубординге🏂 от 7-кратного чемпиона России и участника ОИ в Сочи - АЛЕКСЕЯ СОБОЛЕВА, ссылка в шапке профиля ✌🏂 💥Хотите попасть к нам в ленту?👇 ✅ Отправляйте фото/видео в директ. 📝 Описание приветствуется. . . . . #горы#фрирайд#сноуборд#сочи#горкигород#горнаякарусель #розахутор#губаха#шерегеш#архыз#домбай#эльбрус#миасс #snowboard#snowboarding #сноубординг#чегет#краснаяполяна #нечкино#чекерил #цей#солнечнаядолина#кировск#гудаури#сорочаны#ергаки #степаново #банное#shymbulak

Публикация от Snowboardsale (@snowboardsale)

‼️ШЕРЕГЕШ‼️ ‼️ЛЕНИНГРАД‼️ . Не успели оклематься от предыдущей поездки, как уже и новая на носу 🏔. . Друзья, готовьтесь к фотоспаму и сторизспаму 😸. . Кстати, мнения разделились - одни считают что Сибирский народ не осилит заполняемость зрителями в 10 000 человек, а другие же напротив, считают, что будет человекодавка и адская нехватка мест ни для людей ни для машин. . Что думаете вы? 👇🏻

Публикация от Сайты, SEO, SMM, продвижение 🌏 (@rebeleso)

Шерегейшинг.vol 2👯

Публикация от Надя Астафьева (@borisovnana)

Когда на Шерегеше пройдет фестиваль GrelkaFest-2018

GrelkaFest-2018 пройдёт в Шерегеше с 6 по 15 апреля. Самая известная часть фестиваля — карнавальный спуск и спуск в купальниках — состоятся 7 и 17 апреля соответственно.

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