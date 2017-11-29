Не Гнойный, а Молодой. На Алтае с аншлагом прошел фестиваль рэпа

В Камне-на-Оби рэп-фестиваль собрал полный зал местного ДК. Дети и молодежь в возрасте от 12 до 23 лет пришли на презентацию альбома местного исполнителя Молодого, к которому в гости приехали рэперы из других городов Алтайского края, пишут "Каменские известия".
Молодой (он же Дмитрий Бондаренко) представил публике свой второй сольный альбом под названием "Канат":
Каждый трек в альбоме — это нити, в совокупности они составляют одно целое — канат. В моей жизни рэп, хип-хоп — не просто хобби и увлечение, а смысл жизни. Я выражаю себя в музыке, меня настоящего можно увидеть и услышать именно в моих треках. Многие поддерживают, а многие не понимают, но в свое дело я вкладываю душу и иду своей дорогой.
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