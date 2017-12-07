Очередной житель Камня-на-Оби хотел броситься под поезд

В Камне-на-Оби 6 декабря мужчина хотел броситься под поезд, сообщают "Каменские известия".
ЧП произошло вечером 6 декабря. В полицию позвонила женщина и сказала, что ее сожитель захотел свести счеты с жизнью и пошел к железнодорожным путям.
К насыпи отправились полицейские. Мужчина находился на путях и ждал поезд. Житель Камня-на-Оби был пьян и в состоянии нервного возбуждения.
После составления проколов мужчину отвезли в психиатрическую больницу для дальнейшего наблюдения.
Ранее altapress.ru писал, что 18 ноября на железнодорожной насыпи в Камне-на-Оби ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его. По одной из версий, 12-летний мальчик мог сделать это на спор.
30 ноября в Камне-на-Оби обнаружили труп мужчины, который попал под поезд. По данным следствия, погибший был болен и давно говорил хотел свести счеты с жизнью.
Справка
Добровольный уход из жизни может являться следствием комплекса психологических и социальных проблем, психических расстройств (чаще всего депрессии), злоупотребления алкоголем и наркотиками.
Телефон доверия экстренной психологической помощи:
- 8 (800) 350-01-23
Телефон доверия анонимной психологической кризисной службы:
- 8 (385) 266-86-88
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