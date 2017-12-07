Очередной житель Камня-на-Оби хотел броситься под поезд

ЧП произошло вечером 6 декабря. В полицию позвонила женщина и сказала, что ее сожитель захотел свести счеты с жизнью и пошел к железнодорожным путям.

К насыпи отправились полицейские. Мужчина находился на путях и ждал поезд. Житель Камня-на-Оби был пьян и в состоянии нервного возбуждения.

После составления проколов мужчину отвезли в психиатрическую больницу для дальнейшего наблюдения.

Ранее altapress.ru писал, что 18 ноября на железнодорожной насыпи в Камне-на-Оби ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Тяжелый состав переехал его. По одной из версий, 12-летний мальчик мог сделать это на спор.

30 ноября в Камне-на-Оби обнаружили труп мужчины, который попал под поезд. По данным следствия, погибший был болен и давно говорил хотел свести счеты с жизнью.

Справка

Добровольный уход из жизни может являться следствием комплекса психологических и социальных проблем, психических расстройств (чаще всего депрессии), злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Телефон доверия экстренной психологической помощи:

8 (800) 350-01-23

Телефон доверия анонимной психологической кризисной службы: