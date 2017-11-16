Сибиряки шесть часов стояли в очереди на морозе, чтобы увидеть концерт Оксимирона. Что получилось?

То, что этот концерт переполошит Новосибирск, стало очевидно задолго до его начала: очередь в ЛДС "Сибирь" начала собираться в два часа дня, хотя старт анонсировали на 19:30. Поклонников артиста не испугал ни мороз в -15 градусов, ни полное отсутствие гардероба, ни то, что запускать людей на площадку стали гораздо позже, чем обещали. Не испортило настроение фанатов и качество звука во дворце спорта, которое оставляло желать лучшего.

Публикация от @missis_sh91 Ноя 15 2017 в 3:23 PST

Танцевали в пуховиках, срывали голоса, поджигали фальшфейеры, падали в обмороки, кто-то рыдал. Весь концерт в фанзоне, на танцополе и трибунах творилось восторженное безумие. На следующий день оно продолжилось — но уже в соцсетях.

Илья Калабин

Окси уничтожил ЛДС, несмотря на фэйлы организаторов. Люба Соловьёва

Это было потрясающе! Спасибо огромное! Отстоять в очереди 6+ часов стоило того, чтобы находится в первом ряду и впитывать в себя всю ту энергетику, которую вы посылали в зал. Поправляйся, Мирон! И до встречи в Омске. @xxxizmi

Мирон, спасибо за лучший в моей жизни концерт! Ты и толпа выложились на полную. Нам не помешали ни куртки (хотя свои мы сдали), ни огромная давка. Пока что не могу написать большего из-за нестихающих эмоций. Единственный минус — не хватило старых треков. Спасибо! Сергей Истомин

Были с женой на фанзоне, почти у края сцены, видно было очень хорошо всё, даже получили пятюню от Мирона, прям не верилось своему счастью. Наша жизнь разделилась на жизнь до Окси и после, даже не смотря что мы очень замёрзли, всё было просто огонь. Огромное спасибо Оксимирону, Охре, Порчу и всем всем всем, было незабываемо. Миша Кот

Лучший концерт! Ни одного фото и видео. Нафиг телефоны! Снежана Будько

Я наивно полагала, что ЛДС окончательно убьёт камерность и разрушит связь между исполнителем и слушателями, мы потеряемся в его объёме. А ещё эти чёртовы сидячие места... Как же я ошибалась! Реальность превзошла все мои ожидания. Было мощно! У нас были куплены места в девятом секторе, но... как вообще можно сидеть, когда на сцене бушует пламя? Как можно молчать? Куртка нисколько не помешала сорвать голос.



Евгения Петрукович

Спасибо за свежий глоток воздуха. Новосибирск соскучился по годным, масштабным концертам.

Евгения Храмова

Концерт огонь, не считая курток и давки. Жёстко было. Ну, естественно, не считая обморока и того, что из-за него пропустила полконцерта... Потом вернулась, песен на 7 до конца попала.... В целом, весело.



Наталья Макарова

Спасибо Мирону Яновичу, выложился по полной же. Это было супермегакруто. Оставила голос и ноги, и поясницу на концерте, но ни о чем не жалею. Организаторам, конечно, "спасибо" за гардероб, за то, что сказали, что запускать начнут в 17:30, а сами еще с полчаса морозили людей на улице, за то, что концерт 16+, а в фанзоне находился ребенок лет 10. "Спасибо". @stepanchic

Кто говорит, что зал был мертвым — дураки. Стоял на трибунах, дрыгался как в последний раз, связок нет. Танцпол и фан выглядели феноменально. Да, были и дауны, которые пришли, чтобы снять в инсту, что были на концерте у нашего Окси, и всё. Но это их проблемы.



Ирина Недопекина

Это было блистательно, повторите, пожалуйста. Концерт был огонь просто. Да и куртки не очень уж и мешали, да мне кажется, если бы были проблемы серьезней курток, они бы не мешали нам наслаждаться этим офигенным шоу. @Semka259

Мне все было интересно, насколько нужно быть сильным человеком, чтобы читать, прыгать, качать толпу, заряжать всех такой энергией и быть при этом простуженным... Просто оставила часть себя на этом концерте.

После всего публика ещё долго стояла у сцены и кричала "Спасибо". Для них это выступление стало "бальзамом на душу", ведь последние два концерта Оксимирона в Новосибирске были частично испорчены. На одном фанаты устроили драку и не знали текстов артиста, на другом неудачно пошутили, связав рэперу шнурки, пока он стоял у сцены. В этот раз, по общему мнению фанатов, всё прошло безупречно. И по мнению самого Оксимирона — тоже.