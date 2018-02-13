Ольгу Бузову провел на поводке самый красивый преступник

Первые кадры из клипа Ольги Бузовой с Джереми Миксом, которого считают самым красивым преступником в мире, появились в сети. Сам ролик будет презентован в День всех влюбленных, но накануне праздника сама Бузова решила поделиться тизером в Instagram.
Ольга Бузова,
телеведущая:
— Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже, так сильно полюбившуюся вам, песню #WiFi. Сегодня я вам решили приоткрыть завесу тайны, и показать тизер нового видео. Я уже не могу, так хочу презентовать вам все, но это произойдёт только в день всех влюблённых - 14 февраля. Клип получился очень горячим.
Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже, так сильно полюбившуюся вам, песню #WiFi 🙌🏽💋 Сегодня я вам решили приоткрыть завесу тайны, и показать тизер нового видео 🤤🤗 Я уже не могу, так хочу презентовать вам все, но это произойдёт только в день всех влюблённых - 14 февраля 😍❤ Клип получился очень горячим 🤩🔥 Очень жду ваши комментарии...буду читать и лайкать самые интересные ❤❤❤#эрабузовой 🚀 @alexey_k_golubev 🔜
Напомним, что американец Джереми Микс прибыл в Москву в начале февраля по приглашению Бузовой и снялся в её клипе на песню "Wi-Fi". Телеведущая выкладывала в сеть снимки с Миксом. Из-за этой встречи с известным иностранцем на Бузову обратили внимания западные СМИ, правда заграничные журналисты почему-то назвали ее русской моделью.
Справка
В 2014 году Джереми Микса арестовали в США за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Фотография преступника, опубликованная на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала более 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи обсуждали его необыкновенную привлекательность.
Микс вышел на свободу в марте 2016 года, после двух лет в тюрьме. Он заключил контракт с модельным агентством White Cross Management и спустя три месяца впервые принял участие в профессиональной съемке. В 2017 году мужчина вышел на подиум во время недели моды в Милане. Он участвовал в показе, который устроил немецкий бренд Philipp Plein.
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