Ольгу Бузову провел на поводке самый красивый преступник

Ольга Бузова,

телеведущая:

— Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже, так сильно полюбившуюся вам, песню #WiFi. Сегодня я вам решили приоткрыть завесу тайны, и показать тизер нового видео. Я уже не могу, так хочу презентовать вам все, но это произойдёт только в день всех влюблённых - 14 февраля. Клип получился очень горячим.

Напомним, что американец Джереми Микс прибыл в Москву в начале февраля по приглашению Бузовой и снялся в её клипе на песню "Wi-Fi". Телеведущая выкладывала в сеть снимки с Миксом. Из-за этой встречи с известным иностранцем на Бузову обратили внимания западные СМИ, правда заграничные журналисты почему-то назвали ее русской моделью.

Справка

В 2014 году Джереми Микса арестовали в США за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Фотография преступника, опубликованная на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала более 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи обсуждали его необыкновенную привлекательность.

Микс вышел на свободу в марте 2016 года, после двух лет в тюрьме. Он заключил контракт с модельным агентством White Cross Management и спустя три месяца впервые принял участие в профессиональной съемке. В 2017 году мужчина вышел на подиум во время недели моды в Милане. Он участвовал в показе, который устроил немецкий бренд Philipp Plein.