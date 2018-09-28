Определены победители летней спартакиады «Газпром газораспределение Барнаул»

22 сентября ООО «Газпром газораспределение Барнаул» провели летний спортивный праздник , в котором приняли участие более двухсот работников общества и членов их семей.

Сотрудники из восьми команд состязались в мини-футболе, волейболе, армреслинге, шахматах, легкой атлетике и перетягивании каната. Впервые за историю спартакиады по решению руководителей был введен летний биатлон. Каждому участнику предоставили возможность пострелять из винтовки. Дети соревновались в детском дартсе и легкой атлетике.

Правдин Роман,

генеральный директор ООО «Газпром Газораспределение Барнаул»:

Зимнюю спартакиаду мы проводим ежегодно, а летнюю в последний раз проводили семь лет назад. В этом году мы отмечаем 25-летие ПАО «Газпром» и готовимся к собственной юбилейной годовщине (в 2019 г ООО «Газпром газораспределение Барнаул» будет отмечать 20-летие). В командах должны быть понимание и взаимовыручка не только в работе, но и в спорте. Мы эксплуатируем опасные производственные объекты, а это напряжение, эмоциональная нагрузка. Подобные товарищеские встречи очень способствуют сплочению коллектива и надолго придают людям заряд бодрости и хорошего настроения. Несмотря на конкуренцию, на спортивных площадках царит дружественная атмосфера, здесь люди общаются, делятся опытом. На соревнованиях мы отбираем сильнейших и заявляем людей на спартакиады краевого уровня.

Спартакиада прошла на территории ССРК «Олимпийский». В течение дня работала полевая кухня, все с удовольствием ели на природе вкуснейший плов.

В соревнованиях по футболу первое место заняла команда Троицкого участка, на втором месте команда Управления, на третьем — Косихинского участка.

Лидером личного первенства по шахматам стала участница команды Управления Хан Екатерина, второе место в этом виде спорта занял участник Первомайского участка Тарышкин Олег, а третье — Бессонов Александр из Косихинского участка.

Спортивный праздник. ООО «Газпром Газораспределение Барнаул»:

Упорная борьба за призовые места велась и на соревнованиях по армреслингу. Первое место занял Лакосник Владимир из Павловского участка, на втором месте Фишер Валентин из Косихинского участка, на третьем — Финевич Андрей из Павловского участка.

В соревнованиях по летнему биатлону первое место заняла команда Тальменского участка, на втором месте команда Косихинского участка, на третьем — команда Управления.

Спортивный праздник. ООО «Газпром Газораспределение Барнаул»:

В соревнованиях по легкой атлетике в мужском кроссе призовые места заняли представители Первомайского участка: лидером стал Леньков Василий, второе место занял Казачек Алексей, третье место — Тютеньков Александр. В женском кроссе победили представительницы Управления: первое место заняла Бескишкина Татьяна, второе место — Афанасьева Александра, третье — Тюленева Татьяна.

В перетягивании каната лидировала команда Павловского участка, второе место заняла команда Управления, третье — Косихинского участка.

Спортивный праздник. ООО «Газпром Газораспределение Барнаул»:

В соревнованиях по волейболу победила команда Первомайского участка, на втором месте Барнаульский участок, на третьем — Тальменский участок.

Призёры соревнований были отмечены кубками и медалями. Для детей сотрудников был организован детский кросс и дартс.

Спортивный праздник. ООО «Газпром Газораспределение Барнаул»:

Спартакиада показала, что спорт присутствует в жизни каждого из работников и является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Барнаул» умеют отлично решать не только производственные задачи и реализовывать амбициозные проекты, но также умеют достигать побед в спорте. В планах коллектива — сделать летнюю спартакиаду традиционной.