Опубликовано видео поражения немецкого фрегата собственной зенитной ракетой

Зенитная ракета американского производства SM-2 не покинула пусковую установку и сгорела в стартовой ячейке. После этого начался пожар.

В ВМС Германии сообщили, что ракету проверяли незадолго до инцидента и оценили ее техническое состояние как "идеальное", пишет bfm.ru. Из-за происшествия никто не пострадал, однако "Саксония" получила серьезные повреждения.