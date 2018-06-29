Опубликовано видео поражения немецкого фрегата собственной зенитной ракетой

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва на немецком фрегате, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел на корабле типа F124 Sachsen ("Саксония") во время учений ПВО Германии у берегов Норвегии.
Зенитная ракета американского производства SM-2 не покинула пусковую установку и сгорела в стартовой ячейке. После этого начался пожар.
В ВМС Германии сообщили, что ракету проверяли незадолго до инцидента и оценили ее техническое состояние как "идеальное", пишет bfm.ru. Из-за происшествия никто не пострадал, однако "Саксония" получила серьезные повреждения.
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