Осторожно: на улицах Барнаула могут появиться открытые люки

Из-за сильного промерзания грунта, недостаточной работы замерзшей ливневой канализации во время осадков возрастает нагрузка на систему водоотведения. Талая и дождевая вода вместе с мусором "уходит" в канализационные коллекторы, которые предназначены для транспортировки только хозяйственно-бытовых стоков, из-за чего возможно нарушение их работы, в том числе – возникновение засоров, переполнение, затопление колодцев, срыв люков, поясняют в водоканале.

Кроме того, сотрудники управляющих компаний, отвечающие за очистку территорий, зачастую намеренно открывают люки для пропуска воды. Открытые канализационные колодцы быстро наполняются водой и становятся незаметными, что может спровоцировать нештатную ситуацию.

"В связи с этим вопросы безопасности сейчас на особом контроле, поэтому мы призываем горожан быть внимательными и будем признательны за оперативные сообщения об открытых колодцах или сдвинутых люках", - отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

Передать информацию можно по круглосуточному телефону 28-22-00, а также отправить сообщение через сайт (раздел "Call-центр" - "Подать заявку" - "Открытый/поврежденный колодец").

Барнаульский водоканал убедительно просит горожан не открывать самостоятельно колодцы во время осадков, чтобы не засорять их мусором и отходами дополнительно.