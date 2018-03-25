Памятник-"шпион". В США отказались устанавливать монумент советским лётчикам

Установка памятника была давно согласована. По заказу российского военного ведомства отлили бронзовый монумент высотой 4 метра и весом 25 тонн. Российская сторона брала на себя расходы по его установке, а администрация Элизабет-Сити собиралась благоустроить парк, где планировали поставить скульптуру. Но внезапно городской совет изменил решение.

Члены совета подозревают, что памятник не соответствует напряжённым отношениям двух стран. Член городского совета Элизабет-Сити Джонни Уолтон считает, что памятник может содержать прибор, который удалённо сможет нарушить работу интернета или электрической сети.

Российско-американская комиссия по военнопленным хотела установить памятник именно в Элизабет-Сити. Монумент посвящён секретной операции Второй мировой войны Zebra. В этом городе обучились 300 советских лётчиков, которые впоследствии искали и уничтожали немецкие подводные лодки.