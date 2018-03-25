Павел Грудинин все-таки сбрил усы в "прямом эфире"

Первоначальный спор был такой: если Грудинин наберет меньше 15% голосов на выборах президента, он сбривает усы, если больше — Дудь бреется налысо.

Сразу после выборов Грудинин отказался сбривать усы и поставил дополнительное условие: он изменит образ, только если Юрий Дудь признает, что выборы были честными.

24 марта в нескольких инстаграм-аккаунтах появилась фотография безусого Грудинина, но затем она была удалена. В КПРФ факт бритья отрицали. Затем в сети появилось видео, которое не оставляет сомнений в том, что Грудинин все же теперь без усов.