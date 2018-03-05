Петербургскую учительницу будут судить за секс с девятиклассником на уроке

В Санкт-Петербурге поместили под подписку о невыезде 35-летнего педагога, на уроке занявшуюся сексом с 15-летним школьником. Заявление в Следственный комитет на женщину написала мать подростка, узнавшая о произошедшем, сообщает "Фонтанка".
Секс между педагогом и подростком произошел в апреле 2017-го во время урока, пишет издание.
Уголовное дело на женщину возбудили в конце прошлого года. Преподавателю предъявлены обвинения по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях.
Имя подозреваемой, сообщает "Фонтакнка", неизвестно. В администрации частной школы, в которой она преподавала, также ничего о ней не знают.
По данным "Фонтанки", семья мальчика хорошо обеспечена: глава семья работает в сфере продажи нефти. Подросток числится в частной школе, но обучается на дому. По данным СМИ, парень открыто говорит в соцсетях о своих интимных отношения.
Также стало известно учительница успела за год подружиться с матерью мальчика и отправилась вместе с ней на отдых. Совместная фотография обвинителя и обвиненной появилась 25 февраля этого года на странице матери подростка в одной из социальных сетей.
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