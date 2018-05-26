Пищу от радости. Как барнаульцы встретили рок-группу "Кипелов"

Барнаульцы делятся эмоциями в соцсетих от концерта рок-группы "Кипелов", преемницы легендарной "Арии". Выступление состоялось 25 мая в пятницу в Дворце зрелищ и спорта в рамках гастролей группы.
Горожане рассказывают, что билеты на концерт закончились уже за месяц до его начала.
Группа собрала полный зал во Дворце зрелищ и спорта и не разочаровала поклонников. Они восхищались голосом солиста Валерия Кипелова и благодарили истаграмм за возможность поделиться эмоциями. "Это было божественно". "Пищу от радости".
@kipelovofficial "Испытывали ли вы когда-либо эмоции такой силы, что душа покидала тело, мысли разлетались на тысячи осколков и тело в буквальном смысле парило?! Приходилось ли вам хоть раз плакать от переизбытка чувств, стоя в огромной толпе, просто потому что ваш разум не знает что делать с таким шквалом эмоций?! Сегодня я прочувствовала это в полной мере! Сегодня сбылась моя мечта! Концерт группы Кипелов - это что-то невероятное и неземное. За каждую ноту эмоций, за каждую песню - строго в сердце, спасибо, Валерий Александрович!" ©️ Видео: @tatavolkowa @andrew_bille @anna_elf_bogomolova #барнаул #алтайскийкрай #кипеловвбарнауле
Некоторые зрители поделились не только эмоциями, но образами, которые создали ради выступления любимцев. Макияж девушек впечатлил.
Кипелов и его группа поблагодарили барнаульцев на своих страницах в соцсетях.
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