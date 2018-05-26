Пищу от радости. Как барнаульцы встретили рок-группу "Кипелов"

Горожане рассказывают, что билеты на концерт закончились уже за месяц до его начала.

Группа собрала полный зал во Дворце зрелищ и спорта и не разочаровала поклонников. Они восхищались голосом солиста Валерия Кипелова и благодарили истаграмм за возможность поделиться эмоциями. "Это было божественно". "Пищу от радости".

Некоторые зрители поделились не только эмоциями, но образами, которые создали ради выступления любимцев. Макияж девушек впечатлил.

Кипелов и его группа поблагодарили барнаульцев на своих страницах в соцсетях.