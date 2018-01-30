По делу о "рекордной взятке" в Минобороны арестован новый фигурант

Чиновника забрали из больницы, в которой Решетников находился после операции.

Следователи считают, что он в составе преступной группы ограничил конкуренцию и способствовал коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, в заключении государственных контрактов с Минобороны за особо крупные взятки.

Решетникову грозит лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки, пишет polit.ru.

Справка

Дело о "рекордной для Минобороны взятке" размером 368 млн рублей было заведено Следственным комитетом в сентябре 2017 года. В рамках расследования были задержаны начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления МО РФ Александр Вакулин и его начальник, глава управления Александр Бережной.