По делу о "рекордной взятке" в Минобороны арестован новый фигурант

Московский окружной военный суд арестовал начальника одного из отделов управления конкурентных процедур Минобороны Юрия Решетникова. Он проходит по делу о "рекордной взятке" в ведомстве и заключил со следствием сделку, пишет "Коммерсантъ".
Чиновника забрали из больницы, в которой Решетников находился после операции.
Следователи считают, что он в составе преступной группы ограничил конкуренцию и способствовал коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, в заключении государственных контрактов с Минобороны за особо крупные взятки.
Решетникову грозит лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки, пишет polit.ru.
Справка
Дело о "рекордной для Минобороны взятке" размером 368 млн рублей было заведено Следственным комитетом в сентябре 2017 года. В рамках расследования были задержаны начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления МО РФ Александр Вакулин и его начальник, глава управления Александр Бережной.
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