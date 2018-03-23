Почему "Росводоканал" намерен расширить географию присутствия в Алтайском крае

Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Общественный совет. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

От аренды к концессии

Владлен Александрович,

директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти УК "Росводоканал":

"Нам интересно органическое развитие, выход в другие города. Мы можем применить наши управленческие компетенции, чтобы эффективно там работать. Базовое предприятие будет в Барнауле, а на других территориях мы можем создать структурные подразделения.

Взять в эксплуатацию соответствующую инфраструктуру в городах Алтайского края "Росводоканал" намерен по концессионному соглашению. Но прежде инвестор рассчитывает трансформировать в такой документ договор аренды муниципального имущества в краевой столице".

Заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко сообщил, что власти также заинтересованы в этом процессе. Они уже созвали рабочую группу, которая определит основные параметры договора: какие инвестиции и в какой срок должна сделать компания, каким будет тариф и т.д.

Владлен Александрович,

директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти УК "Росводоканал":

"Для нас как для бизнеса концессия - это ключевая точка привлечения инвестиций. Такой договор даст более прозрачные правила игры, эффективные для обеих сторон".

Антирекорд УК по долгам

Еще одной темой для обсуждения стал рост дебиторской задолженности. За 2017 год она увеличилась более чем на 70 млн рублей.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

- Собираемость с управляющих компаний опустилась до 92% - такого еще никогда не было. Это очень мало. Несмотря на эти обстоятельства "Росводоканал Барнаул" успешно выполнил в 2017 году инвестпрограмму и даже увеличил объем капитального ремонта на 20%, до 167,4 млн рублей. Это большая цифра, мы гордимся этим достижением. Хотя хотелось бы больше, но нас в этом ограничивают вопросы регулирования и законодательства".

По инвестиционной программе в 2017 году ресурсовики построили канализационный коллектор по улице Кулагина, модернизировали песоколовки, девять километров сетей и здания решеток на очистных сооружениях канализации №2, а также автоматизировали насосные станции. В апреле "Росводоканал Барнаул" завершит модернизацию 2-го речного водозабора. Все это сделает работу системы водоотведения в городе стабильной и бесперебойной.

Мнения

Александр Алексеенко,

замглавы администрации Барнаула:

- "Росводоканал Барнаул" - один из основных партнеров администрации города, который играет ключевую роль в жизни города. Мы видим, что компания работает успешно, сокращается число повреждений и жалоб граждан. Например, мы давно забыли об обращениях по поводу недостатка давления.

Андрей Солодилов,

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской гордумы:

- "Росводоканал Барнаул" каждый день проводит такую кропотливую работу, что все те проблемы, что есть в водоснабжении, никак не влияют на нашу жизнь: каждое утро мы встаем, идем в ванную, и всегда из крана течет вода. Это главное. Они делают все, чтобы нам было комфортно жить.

Факт

Общественный совет — новый формат взаимоотношения компании, власти и потребителей, который сейчас продвигает УК "Росводоканал" в регионах своего присутствия. Здесь представители оператора рассказывает о результатах работы и инвестиционных планах, получает обратную связь от чиновников и депутатов, обсуждает с ними проблемы отрасли. Главная цель общественного совета – эффективное развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах присутствия. Следующее, третье заседание пройдет в сентябре 2018 года. Первое состоялось в ноябре 2017 года.

Справка

Группа компаний "Росводоканал" — крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают шесть региональных водоканалов, они обслуживают более 5 млн потребителей в Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.

"Росводоканал" управляет инфраструктурой на основе долгосрочной аренды и концессии. В ведении группы почти 9 тыс. километров водопроводных сетей и более 6 тыс. километров канализационных сетей. Занимает около 5% общей доли российского рынка водоснабжения и водоотведения (среди частных операторов - 24%).