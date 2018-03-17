Под Новосибирском в канализацию выльют 500 тонн спиртного

В июле 2017 года УФСБ по Новосибирской области и окружное управление Росалкогольрегулирования обнаружили незаконное производство алкоголя в Бердске.

Ирина Зеброва,

пресс-секретарь регионального управления ФСБ:

— На территории предприятия „Сибинвестпром-3“ в Бердске было изъято порядка 20 тонн спирта и 485 тонн слабоалкогольных напитков.

Возбудили уголовное дело по ст. 171.1 - производство и хранение продукции без маркировки - и по ст. 294 УК РФ - препятствование производству предварительного расследования.

Компанию "Сибинвестпром-3", по данным базы "Контур-Фокус", долгое время возглавляла Ирина Власенко. Официально она покинула должность в феврале 2017 года. Тем не менее, обвинение было предъявлено именно ей, следует из документов Бердского городского суда. В январе 2018 года ее отправили в СИЗО по ходатайству следствия.

Ирина Власенко, как пишет "Бердск-онлайн", была депутатом горсовета Бердска. Она возглавляла комитет по образованию, культуре, науке, спорту, туризму. В начале 1990-х работала замдиректора по внеклассной работе в школе №?13 Бердска. Предприятие "Сибинвестпром-3" она основала в 2005 году. По лицензии занималась производством вина на бердском заводе.

Власенко дала признательные показания.

В соответствии с решением областного суда в феврале 2018 года вещественные доказательства, то есть сам алкоголь, должны быть уничтожены. Всего, по данным УФСБ, будет утилизировано 30 автомобильных фур спиртного.

Процесс ликвидации алкоголя начался в марте 2018 года. По данным сайта "Бердск-онлайн", изъятое спиртное уже разбавляют водой и выливают в канализацию.