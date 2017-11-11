На Алтае в антисанитарном "эко" магазине обнаружили подозрительное мясо

В магазине "Экопродукт" Республики Алтай специалисты Роспотребнадзора нашли подозрительное мясо без подтверждающих происхождение документов. Кроме того, в "эко" магазине насчитали сразу несколько нарушений СанПиНа.
В магазине продавали мясо и мясные продукты без документов, подтверждающих их происхождение и качество, а фасовочные помещения не были оборудованы мойками, поэтому инвентарь не обрабатывался должным образом.
По выявленным нарушениям на ИП составили протокол о временном запрете деятельности, материалы проверки направили в суд для рассмотрения вопроса об административной приостановке деятельности магазина. Суд запретил деятельность магазина на 50 суток. За это время предприниматель-владелец должен устранить все нарушения.
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