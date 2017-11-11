На Алтае в антисанитарном "эко" магазине обнаружили подозрительное мясо

В магазине продавали мясо и мясные продукты без документов, подтверждающих их происхождение и качество, а фасовочные помещения не были оборудованы мойками, поэтому инвентарь не обрабатывался должным образом.

По выявленным нарушениям на ИП составили протокол о временном запрете деятельности, материалы проверки направили в суд для рассмотрения вопроса об административной приостановке деятельности магазина. Суд запретил деятельность магазина на 50 суток. За это время предприниматель-владелец должен устранить все нарушения.