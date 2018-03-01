Подозреваемый в краже из московского магазина пенсионер умер в каморке охраны

75-летний пенсионер скончался в каморке охраны, где его держали, подозревая в мелкой краже. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Москве.
Инцидент произошел 12 февраля в магазине на Комсомольском проспекте. По данным следствия, пенсионер совершил покупки, но не оплатил один из товаров и вышел.
Охрана попросила мужчину проследовать в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Там мужчине стало плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.
В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. Для определения истинной причины смерти пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза.
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