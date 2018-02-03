29 погружений: спасатели все еще ищут провалившегося под лед в Барнауле мальчика

3 февраля сотрудники МЧС по Алтайскому краю снова будут искать 12-летнего мальчика, провалившегося под лед на реке Барнаулке в районе Булыгино. Об этом говорится на сайте ведомства.
Поиски идут третьи сутки. 1 февраля водолазы совершили 14 погружений, на следующий день еще 15, однако результатов это не принесло. В операции задействованы 29 спасателей.
Напомним, 1 февраля двое подростков играли на льду вблизи дамбы на Канатном проезде. Один из мальчиков, находясь на промоине в шлюзе под дамбой, провалился под лед и не смог выбраться. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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