Показываем, как устроена барнаульская лаборатория, через которую проходят повара всех кафе и ресторанов

Помимо лекционных и практических часов будущие технологи и повара должны получить практику в лаборатории, которая расположена здесь же, на базе академии. Как она устроена?

В лабораторию воспрещен вход в уличной одежде и обуви. Чтобы сюда попасть, человек обязан переодеться в чистую спецодежду, переобуться. Волосы необходимо прибрать, надеть головной убор. Кольца и другие украшения снять, руки тщательно вымыть.

Руки должны быть идеально чистыми, ухоженными: без заусенцев или ран. В кафе или ресторане наличие раны на руке – прямое противопоказание к работе. К холодному цеху такого сотрудника не подпустят, в горячем цехе ему, возможно, разрешат работать в одноразовых перчатках – зависит от ситуации.

Что делать, если будущий повар захотел отлучиться в уборную из лаборатории? Он обязан снять спецодежду перед походом в туалет, а чтобы зайти сюда снова – надеть.

Санитарным правилам уделяется огромное значение. Если у будущего повара чистота рук и аккуратность в приготовлении пищи войдет в привычку, это будет залогом здоровой еды, которую мы с вами будем есть.

В лаборатории имеется несколько зон для приготовления: столы, раковины, плиты, духовки. Отдельно расположен стеллаж с посудой, стол с весами. Лаборатория оснащена необходимой техникой – блендерами и т.д.

Алтайская академия гостеприимства предоставляет своей лаборатории все необходимые продукты для приготовления. К примеру, тема лабораторной – "Супы". По сборнику рецептур, в котором указаны вес брутто и нетто, выделены ингредиенты: мясо, овощи, крупы и т.д.

Каждый студент готовит самостоятельно отдельное блюдо. За одним "тренировочным" блоком — несколько студентов, блюда которых не должны повторяться. На одной плите варятся солянка, борщ, суп-пюре — у каждого свое.

Перед приготовлением все продукты взвешиваются, чтобы масса была равна весу брутто (продукту без обработки, скажем, нечищеный картофель) в рецепте.

Преподаватель оценивает качество нарезки, технологию приготовления и другие принципиально важные моменты. После того, как блюдо готово, его дегустируют и оценивают органолептические свойства, а также разбирают ошибки. Преподаватель ставит оценку в журнал.

После приготовления студенты убирают за собой рабочие места.

Здесь можно учиться не только выпускникам школ. Взрослые и опытные люди приходят сюда сменить профессию, повысить квалификацию или просто научиться готовить "для себя".

Юлия Сёмочкина (фото автора)

Материал подготовлен слушателем курсов Алтайской академии гостеприимства по проекту "Журналист меняет профессию". Организаторы конкурса – крафт-клуб М2, министерство образования и науки Алтайского края, компания "Барнаул-Спецодежда".