В Барнауле предприимчивый горожанин крал с авто номера и требовал за них выкуп

В Барнауле сотрудники полиции задержали местного жителя, который похищал регистрационные номера с автомобилей и предлагал владельцам выкупить знаки, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Жительница города рассказала полицейским, что неизвестный снял с ее авто номер и оставил записку с номером карты и требованием перевести за возврат знака 2000 рублей.
Силовикам удалось задержать подозреваемого в преступлении мужчину 1986 года рождения. Мужчина дал признательные показания.
"В настоящий момент установлено четыре жителя города, которые пострадали от подобных действий злоумышленников", — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности". Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные работы или даже лишение свободы.
Справка
За вождение без регистрационных номеров законодательством предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.
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