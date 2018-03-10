В Барнауле предприимчивый горожанин крал с авто номера и требовал за них выкуп

Жительница города рассказала полицейским, что неизвестный снял с ее авто номер и оставил записку с номером карты и требованием перевести за возврат знака 2000 рублей.

Силовикам удалось задержать подозреваемого в преступлении мужчину 1986 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

"В настоящий момент установлено четыре жителя города, которые пострадали от подобных действий злоумышленников", — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности". Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные работы или даже лишение свободы.

Справка

За вождение без регистрационных номеров законодательством предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.