Полицейские раскрыли детали последних дней бывшего министра печати Лесина

Большая часть сведений из протоколов вымарана, включая детали вскрытия и экспертизу о причинах смерти россиянина. Из оставшегося текста стало известно, что Лесин, приехавший в Вашингтон в ноябре 2015 года, сильно пил с того времени как заселился в отель Four Seasons и до тех пор как через три дня был найден мертвым в отеле Dupont Circle, где также зарегистрировался.

3 ноября Лесин встретился в Four Seasons с неким другом. Что это за человек и что его связывало с экс-министром, не уточняется.

Утром 5 ноября охранник Dupont Circle вошел в комнату Лесина и обнаружил, что тот лежит лицом вниз на полу, однако дышит. Разбудить бывшего чиновника охранник не смог. В 11:30 того же дня, когда охранник вновь зашел в комнату, Лесин лежал там же и уже не дышал.

Ранее СМИ сообщали, что экс-чиновник приехал в США для дачи каких-то показаний американской стороне, для чего, возможно, ему и сняли номер в Dupont Circle. Сам же он остановился в более престижном Four Seasons. Оба отеля расположены неподалеку, пишет polit.ru.

Ранее издание Buzzfeed сообщило, что умерший в 2015 году в США российский медиаменеджер Михаил Лесин, по мнению сотрудников американских спецслужб, был убит.

По утверждению двоих агентов ФБР и одного сотрудника разведки, с которыми говорил Buzzfeed, Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки уточнил, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра, писала Meduza.

Справка

Лесин с 1999 по 2004 годы был министром печати России. С 2004-го по 2009 год он был советником Путина, с 2013-го по январь 2015 года он возглавлял холдинг "Газпром медиа".