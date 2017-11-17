Полуголый мужчина размахивал "розочкой" в измайловском супермаркете

Полураздетый 22-летний житель Московской области вошел в магазин и, угрожая работникам и посетителям "розочкой" и ножницами, разбил торговые стеллажи и разбросал продукты с витрин.

Приехавшие "полицейские" задержали "буяна".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", пишет "Росбалт".