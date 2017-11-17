Полуголый мужчина размахивал "розочкой" в измайловском супермаркете

В Измайлово задержали подозреваемого в хулиганстве в продуктовом магазине, пишет "Росбалт".
Полураздетый 22-летний житель Московской области вошел в магазин и, угрожая работникам и посетителям "розочкой" и ножницами, разбил торговые стеллажи и разбросал продукты с витрин.
Приехавшие "полицейские" задержали "буяна".
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.