Полуголый мужчина размахивал "розочкой" в измайловском супермаркете

Сегодня, 17:15.
Происшествия

В Измайлово задержали подозреваемого в хулиганстве в продуктовом магазине, пишет "Росбалт".

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Полураздетый 22-летний житель Московской области вошел в магазин и, угрожая работникам и посетителям "розочкой" и ножницами, разбил торговые стеллажи и разбросал продукты с витрин.

Приехавшие "полицейские" задержали "буяна".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", пишет "Росбалт".

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