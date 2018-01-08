Помощник Трампа заявил, что Россия вмешивается в выборы президента Мексики

Существуют признаки "вмешательства" России в предстоящие летом 2018 года президентские выборы в Мексике. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает RT.
Герберт Макмастер,
помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности:
— Что касается России, нас всё больше беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, а также применение в них киберинструментов"
По его словам, Россия участвует в кампании по дезинформации избирателей в Мексике. Также он указал в качестве примера "российского вмешательства" референдум о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года.
По мнению Макмастера, Россия прилагает "серьезные усилия по поляризации демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Европе" (цитата по РИА Новости).
Напомним, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия десятилетиями "вмешивается" в избирательный процесс в США.
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