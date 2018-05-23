Попугай Кеша в новых мультфильмах станет модным стендапером

На "Союзмультфильме" решили снять новые серии истории про Кешу из "Возвращениz блудного попугая", пишет "КиноПоиск". Киностудия решила осовременить классический персонаж и сделать его стендапером.
А кроме традиционных минисерий "Союзмультфильм" намерен создать полнометражную анимационную картину про говорящего попугая Кешу.
Юлиана Слащева,
председатель правления "Союзмультфильма":
— Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был.
Мультфильм станет первым самостоятельным коммерческим проектом студии. Бюджет оценивается в районе 180—300 млн рублей, при этом стоимость производства зависит от выбора технологии — 2D или 3D.
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