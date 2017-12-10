Популярный российский актер два дня жил с бомжами на Казанском вокзале

ДЛя участия в документальном проекте "Погружение" актер Алексей Панин два прожил на Казанском вокзале с бездомными. Об этом Панин рассказал на своей странице в Instagram.
Актер не рассказывает, где зрители смогут увидеть "Погружение", но пишет, что это произойдет скоро. В проекте рассказывается о жизни бездомных.
По словам актера, в столице сейчас живут 15 тысяч бомжей, и у каждого своя уникальная история. Цель проекта не осуждение бездомных людей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.