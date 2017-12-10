Популярный российский актер два дня жил с бомжами на Казанском вокзале

Актер не рассказывает, где зрители смогут увидеть "Погружение", но пишет, что это произойдет скоро. В проекте рассказывается о жизни бездомных.

"ПОГРУЖЕНИЕ".🦈 Я ДВА ДНЯ ПРОЖИЛ С БОМЖАМИ НА КАЗАНСКОМ ВОКЗАЛЕ.🚂🚶🏽Скоро!📺👍 #АлексейПанин #Панин Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Дек 8 2017 в 12:44 PST

По словам актера, в столице сейчас живут 15 тысяч бомжей, и у каждого своя уникальная история. Цель проекта не осуждение бездомных людей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.