Порошенко предложил наказывать за отрицание голодомора

Президент Украины Петр Порошенко предложил законодательно закрепить ответственность за отрицание так называемого голодомора. Об этом он заявил на траурном мероприятии, посвященном жертвам массового голода в СССР в 1930-х годах, сообщает ТАСС.
"Спланированный голодомор — это геноцид по всем признакам, которые определены ООН в 1948 году. Не признавать голодомор так же аморально, как отрицать холокост", — сказал Порошенко.
"Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него", — цитируют РИА Новости украинского лидера.
По мнению президента Украины, Россия, "записав себя в преемницы Советского Союза", должна взять на себя ответственность за его "преступления". "К сожалению, эти преступления они пока оправдывают", — заявил Порошенко.
В начале 1930-х массовый голод охватил территорию Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Казахстана. Погибли, по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек.
В 2016 году Верховная рада обратилась к демократическим странам с просьбой признать эти события геноцидом украинского народа.
Главный научный сотрудник Института демографии НАН Украины, Наталья Левчук отметила, что наиболее высокий процент погибших людей был в Казахстане (22,4%), Украина занимает второе место (13,3%), далее Россия (3,2%), Белоруссия (1,3%), а страны Закавказья и Средней Азии еще меньше.
В Совете Федерации слова президента Украины посчитали "проявлением иезуитской логики". Такое мнение выразил член Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишут "Известия".
"На мой взгляд, обвинять Россию в голодоморе — это иезуитская логика. От голодомора пострадал народ всего Советского Союза. Мы знаем, что его причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов", — заявил сенатор, подчеркнув, что обвинять Россию в провоцировании голодомора с целью совершить геноцид украинского народа "просто аморально".
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