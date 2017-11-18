После громкого скандала актера Дюжева "похоронили"

В "Википедии" появилась информация о смерти известного российского актера Дмитрия Дюжева. Ошибочную информацию уже убрали с сайта, однако поисковик еще некоторое время сообщал, что артист скончался 11 ноября.
Вброс был сделан после того, как актер оказался в центре скандала, заявив в одном из интервью о том, что российский зритель заслуживает "туфту, лабуду и дешевые сериалы". Позже артист уточнил, что эти слова относятся к конкретным людям, которые не пропустили его на рейс в аэропорту без очереди, несмотря на то, что у него был билет в бизнес-класс, пишет портал "Дни.ру".
Руководитель коммерческого партнерства "Викимедиа РУ" Владимир Медейко заявил, что фейк стал возможен из-за того, что специалисты вовремя этого не заметили, так как в "Википедии" работают волонтеры. "Система дала сбой в данном случае", — отметил Медейко, слова которого приводит телеканал 360.
Ранее сообщалось о реакции на слова Дюжева художественного руководителя Московского театра имени Чехова Олега Табакова, который назвал причиной поступка актера "дурное воспитание или малую образованность", пишет ura.ru.
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