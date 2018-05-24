Пострадало несколько машин: подробности обрыва троллейбусных проводов в Барнауле

В Барнауле днем 23 мая на пересечении улиц Юрина и Cеверо-Западная оборвало провода. Движение троллейбусов возобновили только сегодня, пишут "Наши новости".
Провода валялись на асфальте, во время их падения пострадало 4 автомобиля и автобус. Контактная сеть оборвалась, на месте ЧП образовалась серьезная пробка.
По информации специалистов гортранса, порыв сетей учинил водитель технического транспорта. Рядом с перекрестком барнаульская тепло-сетевая компания проводит перекладку труб, водитель не сложил "стрелу" и поехал.
Трамваи по улице Северо-Западной запустили через два часа с момента аварии. Троллейбусы стали ходить лишь сегодня утром.
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