Пострадало несколько машин: подробности обрыва троллейбусных проводов в Барнауле

Провода валялись на асфальте, во время их падения пострадало 4 автомобиля и автобус. Контактная сеть оборвалась, на месте ЧП образовалась серьезная пробка.

По информации специалистов гортранса, порыв сетей учинил водитель технического транспорта. Рядом с перекрестком барнаульская тепло-сетевая компания проводит перекладку труб, водитель не сложил "стрелу" и поехал.

Трамваи по улице Северо-Западной запустили через два часа с момента аварии. Троллейбусы стали ходить лишь сегодня утром.