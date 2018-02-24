Поверил в справедливость. Первый "титовский" бизнесмен вернулся в Россию из Лондона

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин был в "лондонском списке" Бориса Титова — списке тех российских бизнесменов, которые вынужденно покинули страну, опасаясь несправедливого уголовного преследования. И которых Титов призывал вернуться. Он полагал, что это могло бы существенной оздоровить деловой климат.

Каковкин, по словам Титова, обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их добровольно он не мог. И чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию.

Борис Титов,

бизнес-омбудсмен России:

— Андрей одним из первых подал заявку в "лондонский список", поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться.

Однако при въезде в страну Каковкина задержали и отправили в изолятор временного содержания. Его адвокаты сообщили об этом Титову и, по его словам, меры были приняты. Каковкин был освобожден и свою первую ночь на Родине провел с семьей. Титов говорит, что он так и будет находиться на свободе. Ему предстоит суд.

"Ведомостям" адвокат бизнесмена рассказал, что он отпущен под обязательство о явке. При этом представитель Титова оценивает шансы на прекращение уголовного дела Каковкина как высокие.

3 февраля Титов встретился с преследуемыми в России предпринимателями в лондонском "Пушкинском доме". На встрече, по данным источников РБК, присутствовали 25 человек. По другим данным, участников было 40.