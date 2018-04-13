Появились сообщения о тяжелой болезни лидера КПРФ Геннадия Зюганова

Глава КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации одной из московских больниц. Ему была сделана сложная операция из-за обострения хронического заболевания, сейчас состояние лидера коммунистов оценивается как стабильное, передает телеграм-канал Mash.
Нруководитель пресс-службы коммунистов, депутат Госдумы Александр Ющенко опроверг информацию о том, что Зюганов помещен в реанимацию.
"Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет", — заявил "Интерфаксу" депутат.
И не исключил, что лидер коммунистов мог по той или иной причине обратиться к врачу — "как и любой другой человек". "Имеет же он право — может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила", — отметил руководитель пресс-службы партии.
Ющенко обратил внимание на то, что это уже не первая информационная кампания, развязанная в отношении известных лиц в компартии, пишет bfm.ru.
"Недавно разного рода недостоверные информационные взбросы мы наблюдали по отношению к нашему кандидату на выборах президента РФ Павлу Грудинину. Сейчас, видно, настал черед лидера партии", — добавил Ющенко.
Возможно, говоря об информационных вбросах, депутат имел ввиду первоапрельский розыгрыш о том, что Павел Грудинин решил заняться промышленным производством земляники на Алтае.
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