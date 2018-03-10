Правительство Самарской области прокомментировало "безобразную" выходку Ефремова на спектакле

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал "безобразным" поведение актера Михаила Ефремова во время спектакля театра "Современник". Представитель правительства региона ожидает извинений руководства столичного театра перед самарскими зрителями, написал он в Facebook.
Министр подчеркнул, что к организации спектакля "Не становись чужим" его ведомство не имеет отношения и поддержки ему не оказывало. Выходку Ефремова Филиппов назвал безобразной, а сам спектакль министру культуры и вовсе не понравился.
"Выбор репертуара на совести организаторов, мне пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, если даже они находятся в депутатском статусе", - написал он.
Напомним, ранее началось обсуждение "неподобающего поведения" актера Михаила Ефремова, во время спектакля, где он исполнил главную роль. Начало спектакля перенесли на 30 минут, жаловались они, а сам актер делал замечания зрителям, употреблял нецензурную лексику, забывал текст и якобы был пьян. Отзывы о спектакле были самыми неоднозначными: "Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя"; "Мы в театр пришли, а не на рок концерт, он бы еще в толпу помочился"; "Может мы и не столичные жители, но для нас театр святое место, а не помойка и балаган, который устроил Ефремов".
Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра.
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