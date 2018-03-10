Правительство Самарской области прокомментировало "безобразную" выходку Ефремова на спектакле

Министр подчеркнул, что к организации спектакля "Не становись чужим" его ведомство не имеет отношения и поддержки ему не оказывало. Выходку Ефремова Филиппов назвал безобразной, а сам спектакль министру культуры и вовсе не понравился.

"Выбор репертуара на совести организаторов, мне пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, если даже они находятся в депутатском статусе", - написал он.

Напомним, ранее началось обсуждение "неподобающего поведения" актера Михаила Ефремова, во время спектакля, где он исполнил главную роль. Начало спектакля перенесли на 30 минут, жаловались они, а сам актер делал замечания зрителям, употреблял нецензурную лексику, забывал текст и якобы был пьян. Отзывы о спектакле были самыми неоднозначными: "Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя"; "Мы в театр пришли, а не на рок концерт, он бы еще в толпу помочился"; "Может мы и не столичные жители, но для нас театр святое место, а не помойка и балаган, который устроил Ефремов".

Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра.