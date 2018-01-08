Предприниматель едва не сорвал отдых барнаульских школьников в Москве

Пять девочек и четыре мальчика из барнаульской школы №102 организованной группой отправились провести новогодние каникулы в Москве. За поездку с проживанием родители отдали по 25 тыс. рублей. Когда дети прибыли в столицу страны,принимающая сторона объявила, что оплаты из Барнаула не поступило.

Родители "атаковали" организатора. Благодаря вмешательству администрации президента и правительства Алтайского края индивидуального предпринимателя мотивировали скорее перечислить деньги, сообщает издание. Однако отмечает, что переживания из-за этой ситуации испортили впечатление от вояжа по столице.

Это не первое ЧП, которое произошло с барнаульскими школьниками во время новогодних каникул. 4 января в Санкт-Петербурге загорелся во время движения экскурсионный автобус, в котором находились дети из Барнаула и Костромской области. Все дети успели покинуть автобус, но некоторые из рюкзаков с вещами и документами сгорели.