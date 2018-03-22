При взрыве ноутбука ранены сотрудник Росгвардии и полицейский

Гаджет оставили на месте, где силовикам назначили встречу лица, якобы обладающие информацией по делу.

Правоохранители прибыли в вечером в условленное место. Однако в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, пишет znak.com.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пп. "а", "ж", "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), статьи 222 прим. части 2.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.