При взрыве ноутбука ранены сотрудник Росгвардии и полицейский

В Саратовской области полицейский и сотрудник Росгвардии получили ранения во время взрыва ноутбука, сообщает "Интерфакс".
Гаджет оставили на месте, где силовикам назначили встречу лица, якобы обладающие информацией по делу.
Правоохранители прибыли в вечером в условленное место. Однако в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, пишет znak.com.
Подозреваемые в совершении преступления задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пп. "а", "ж", "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), статьи 222 прим. части 2.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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