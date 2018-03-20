15 примеров, когда стихия заставляет человека чувствовать себя ничтожеством

Человек часто считает себя властелином мира. Он подчинил себе животных, но природные стихии пока не до конца подвластны. Иногда наводнениями, ураганами и извержениями вулканов природа напоминает, как на самом деле ничтожен человек.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
15 примеров, когда стихия заставляет человека почувствовать себя ничтожеством. Фото: novate.ru.
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