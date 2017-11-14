Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года

Работа по объединению продуктовой линейки началась еще до момента присоединения. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и т.д.

Клиенты ВТБ и ВТБ24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Завершен масштабный проект по унификации сервиса внесения наличных в банкоматах. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru, который будет полностью обновлен в ближайшее время.

Людмила Карпова,

руководитель корпоративного бизнеса в Алтайском крае:

В ходе присоединения ВТБ24 к ВТБ привычные продукты и сервисы для клиентов-предприятий и компаний Алтайского края будут сохранены. Объединенной командой мы продолжим работу по развитию продуктового ряда, повышению его конкурентных преимуществ, с учетом высоких стандартов, принятых в группе ВТБ.

Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1300 точек), но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется.