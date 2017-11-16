Прогноз: молочная продукция в России может подорожать на 10 процентов

В 2018 году молочная продукция в России может подорожать приблизительно на 10%, сообщила РБК представитель российского офиса Danone Татьяна Ткаченко.
Информацию о возможном росте себестоимости молочной продукции подтвердил агентству и вице-президент российского офиса Pepsi Сергей Глушков.
Представители компаний также опасаются, что в начале 2018 года торговые сети могут столкнуться с перебоями в поставках молочных продуктов. Опасения Danone и Pepsi продиктованы новыми требованиями к ветеринарным сертификатам на продукцию животноводства, пишет bfm.ru.
Факт
С 1 января 2018 года на сырье и готовую продукцию надо будет получать электронные сертификаты, тогда как сейчас достаточно бумажных.
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