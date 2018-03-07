Прокуратура Татарстана заинтересовалась сибирским мороженым "Бедный еврей"

Прокуратура Набережных Челнов ведет проверку в отношении компании, выпустившей мороженое "Бедный еврей". Ведомство проверит упаковку на предмет законности использования названия и государственной атрибутики Израиля, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
Рожок под торговой маркой "Бедный еврей" с ароматом чернослива выпустила красноярская компания "Славица". Шоколадный вафельный рожок стоит 45 рублей. На обертке изображен государственный флаг Израиля.
Ранее в ассортименте компании было мороженое "Хохол" и "Обамка" в шоколадной глазури. В США это назвали проявлением антиамериканизма. Позже компания сообщила, что "Обамку" сняли с производства. Вместо него появилось мороженое "Американец".
Председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг заявил, что потребует прекратить производство "Бедного еврея". "О чем они думают вообще? <...> Да где они вообще видели бедных евреев?" — сказал Штейнберг изданию "Бизнес.Online".
В самой компании от комментариев отказались. Как пишет "НГС.Новости", в ответ на просьбу прокомментировать выпуск нового мороженого финансовый директор "Славицы" рассмеялась.
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