Прокуратура Татарстана заинтересовалась сибирским мороженым "Бедный еврей"

Рожок под торговой маркой "Бедный еврей" с ароматом чернослива выпустила красноярская компания "Славица". Шоколадный вафельный рожок стоит 45 рублей. На обертке изображен государственный флаг Израиля.

Ранее в ассортименте компании было мороженое "Хохол" и "Обамка" в шоколадной глазури. В США это назвали проявлением антиамериканизма. Позже компания сообщила, что "Обамку" сняли с производства. Вместо него появилось мороженое "Американец".

Председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг заявил, что потребует прекратить производство "Бедного еврея". "О чем они думают вообще? <...> Да где они вообще видели бедных евреев?" — сказал Штейнберг изданию "Бизнес.Online".

В самой компании от комментариев отказались. Как пишет "НГС.Новости", в ответ на просьбу прокомментировать выпуск нового мороженого финансовый директор "Славицы" рассмеялась.