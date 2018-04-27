Прокурор помог алтайской сельчанке взыскать ущерб с соседки за загрызенных кур

Пожилая сельчанка из Красногорского района пожаловалась в прокуратуру на то, что собака соседки задавила кур пенсионерки. Женщина в грубой форме отказала пенсионерке в возмещении ущерба.
Как сообщает краевая прокуратура, 89-летняя бабушка живет одна и самостоятельно ведет хозяйство. Когда соседская собака задавила несколько голов принадлежащих ей кур, женщина обратилась к соседке с просьбой возместить ущерб. В ответ она получилась грубый отказ. Тогда пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру.
Прокурор посчитал, что соседка нарушила права бабушки, потому что содержала собаку бесконтрольно. Он направил иск в суд о возмещении материального ущерба женщине. Суд полностью удовлетворил эти требования.
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