Прокурор помог алтайской сельчанке взыскать ущерб с соседки за загрызенных кур

Как сообщает краевая прокуратура, 89-летняя бабушка живет одна и самостоятельно ведет хозяйство. Когда соседская собака задавила несколько голов принадлежащих ей кур, женщина обратилась к соседке с просьбой возместить ущерб. В ответ она получилась грубый отказ. Тогда пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру.

Прокурор посчитал, что соседка нарушила права бабушки, потому что содержала собаку бесконтрольно. Он направил иск в суд о возмещении материального ущерба женщине. Суд полностью удовлетворил эти требования.