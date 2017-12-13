Против крупнейшего в Сибири производителя сидра повторно возбудили дело

Дело возбудили во второй раз после проверки сотрудниками Росалкогольрегулирования исполнения законодательства в части производства алкогольной продукции. Руководитель управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин рассказал, что ранее компанию уличили в производстве алкоголя, который не соответствует требованиям ГОСТа. По словам Крупина, компания "МПА-1" после возбуждения первого дела продолжила производить некачественную продукцию и даже расширила ассортимент, начав производство медовухи.

Эксперты сделали вывод, что сидры по органолептическим и физико-химическим показателям сидрами не являются, так как не соответствуют ГОСТу. Таких сидров барнаульская компания выпускает по 700 тыс. декалитров в год.

Такой же результат эксперты получили и по результатам исследования образцов медовухи. В ней содержатся пищевые добавки (сорбиновая кислота, подсластители, пищевые ароматизаторы и красители, консервант бензоат натрия), которые ничего общего с медовухой не имеют.

Справка

ООО "МПА-1" производит 96% от общего объема сидров в СФО.