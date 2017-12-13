Против крупнейшего в Сибири производителя сидра повторно возбудили дело

Сегодня, 06:34.
Происшествия

В Барнауле во второй раз возбудили административное дело против крупнейшего производителя сидра в Сибири ООО "МПА-1". Компанию обвиняют в производстве суррогата, пишет "Континет Сибирь" со ссылкой на Росалкогольрегулирование по СФО.

Как за пять минут приготовить полезные для здоровья сердца горячие напитки.
Как за пять минут приготовить полезные для здоровья сердца горячие напитки. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Дело возбудили во второй раз после проверки сотрудниками Росалкогольрегулирования исполнения законодательства в части производства алкогольной продукции. Руководитель управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин рассказал, что ранее компанию уличили в производстве алкоголя, который не соответствует требованиям ГОСТа. По словам Крупина, компания "МПА-1" после возбуждения первого дела продолжила производить некачественную продукцию и даже расширила ассортимент, начав производство медовухи.

Эксперты сделали вывод, что сидры по органолептическим и физико-химическим показателям сидрами не являются, так как не соответствуют ГОСТу. Таких сидров барнаульская компания выпускает по 700 тыс. декалитров в год.

Такой же результат эксперты получили и по результатам исследования образцов медовухи. В ней содержатся пищевые добавки (сорбиновая кислота, подсластители, пищевые ароматизаторы и красители, консервант бензоат натрия), которые ничего общего с медовухой не имеют.

Справка

ООО "МПА-1" производит 96% от общего объема сидров в СФО.

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