"Прямую линию" с Путиным проведут до начала чемпионата мира по футболу

"Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным планируется провести до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ, сообщает ТАСС.
Песков пообещал, что в телепрограмме будут использованы технологически и содержательные новации, но смысл мероприятия останется прежним. Президент пообщается с гражданами страны для получения обратной связи.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем они проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2017 году. "Прямая линия" была 15 июня.
По словам Пескова, "Прямая линия" - уникальный формат, не имеющий аналогов в мире.
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