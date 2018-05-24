"Прямую линию" с Путиным проведут до начала чемпионата мира по футболу

Песков пообещал, что в телепрограмме будут использованы технологически и содержательные новации, но смысл мероприятия останется прежним. Президент пообщается с гражданами страны для получения обратной связи.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем они проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2017 году. "Прямая линия" была 15 июня.

По словам Пескова, "Прямая линия" - уникальный формат, не имеющий аналогов в мире.