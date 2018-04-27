Путин назвал новые угрозы России в подписанном указе о границах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах пограничной политики России, пишет "Коммерсант".
Впервые с 1996 года изменен подход к ситуации на границах государства и названы новые угрозы.
Документ дает властям РФ возможность создания "межведомственных группировок сил и средств для совместных действий, направленных на локализацию кризисных ситуаций". В число служб, которые могут быть привлечены к решению ситуация на границах, вошли ФСБ, МВД, Росгвардия и надзорные органы.
Согласно документу, к актуальным угрозам относятся "территориальные претензии некоторых сопредельных государств и связанная с этим возможность конфликтов и инцидентов на государственной границе", "притязания иностранных государств и транснациональных корпораций на стратегические ресурсы Арктики и Дальнего Востока". Очагами напряженности названы точки усиления НАТО, конфликтующие интересы стран СНГ, пишет znak.com.
Особое внимание уделено противодействию проникновения через границу иностранной разведки и террористов.
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