Путин назвал новые угрозы России в подписанном указе о границах

Впервые с 1996 года изменен подход к ситуации на границах государства и названы новые угрозы.

Документ дает властям РФ возможность создания "межведомственных группировок сил и средств для совместных действий, направленных на локализацию кризисных ситуаций". В число служб, которые могут быть привлечены к решению ситуация на границах, вошли ФСБ, МВД, Росгвардия и надзорные органы.

Согласно документу, к актуальным угрозам относятся "территориальные претензии некоторых сопредельных государств и связанная с этим возможность конфликтов и инцидентов на государственной границе", "притязания иностранных государств и транснациональных корпораций на стратегические ресурсы Арктики и Дальнего Востока". Очагами напряженности названы точки усиления НАТО, конфликтующие интересы стран СНГ, пишет znak.com.

Особое внимание уделено противодействию проникновения через границу иностранной разведки и террористов.