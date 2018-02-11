Путин пообещал выделить 1,6 млрд рублей на реконструкцию театра в Крыму

- Эти деньги нам пообещал наш президент. Они будут выделены на реконструкцию Музыкального театра с учетом изменения сцены и расширения зрительского зала под оперные постановки. Это будет совершенно иная сцена. Она уже себя зарекомендовала в плане акустики, но мы хотим принимать серьезных оперных артистов с их постановками.