Путин пообещал выделить 1,6 млрд рублей на реконструкцию театра в Крыму

Владимир Путин принял решение выделить Крыму 1,6 млрд рублей на реконструкцию Государственного академического музыкального театра. Он будет адаптирован под театр оперы и балета. Об этом рассказала министр культуры Крыма Арина Новосельская на радио "КП - Крым", сообщает "Комсомольская правда".
Арина Новосельская,
министр культуры Республики Крым:
- Эти деньги нам пообещал наш президент. Они будут выделены на реконструкцию Музыкального театра с учетом изменения сцены и расширения зрительского зала под оперные постановки. Это будет совершенно иная сцена. Она уже себя зарекомендовала в плане акустики, но мы хотим принимать серьезных оперных артистов с их постановками.
По словам министра, проект уже есть. Он был сделан несколько раньше, но сейчас его представит адаптировать под другой формат - театр оперы и балета. После этого проект отправится на согласование в различные федеральные службы. Реконструкция запланирована на 2019 год.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.