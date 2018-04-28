Путин поручил создать атлас мира без искажения "географической правды"

"Сфера топонимики, то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира", — заявил президент на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По словам президента, тем самым "стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки". В качестве примера Путин привел Антарктиду, "где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота". "Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малый Ярославец, а Ливингстон — на самом деле Смоленск", — сказал глава государства.

Владимир Путин обратился и к специалистам Минобороны, попросив их обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа. При этом он предложил оформит атлас и в "формате современных компьютерных технологий" для туристов, путешественников и автомобилистов, который мог бы работать в режиме онлайн, пишут "Известия".

Глава государства отметил, что Россия не готова сегодня попустительствовать в искажении исторических географических данных, что обусловлено отсутствием современных российских карт в открытом доступе. При этом он заявил, что наша страна не собирается "никому ничего навязывать".